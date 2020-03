Fortnite: dove trovare l'Unicorno peluche di Deadpool

Con l'arrivo della Settimana 5 di Fortnite Stagione 2, sono disponibili le nuove sfide Deadpool del battle royale di Epic Games. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare quella che richiede di trovare l'unicorno peluche di Deadpool all'interno del gioco.

Come al solito, per portare a termine la sfida è necessario possedere il Pass Battaglia della Stagione 2 di Fortnite. Se avete già acquistato il pass, non vi resta che seguire le indicazioni che stiamo per darvi.

La posizione dell'unicorno peluche di Deadpool

L'unicorno peluche di Deadpool si trova all'interno del quartier generale, il menu di Fortnite a cui potete accedere se siete in possesso del Pass Battaglia della Stagione 2.

Da qui, selezionate la porta degli agenti in alto sinistra, e selezionate la stanza di Miaoscolo (la terza). Il peluche a forma di unicorno si trova sul pavimento a sinistra, accanto ai pesi. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarlo più facilmente, vi basta dare un'occhiata al filmato proposto in apertura.

Ricordiamo che portare a termine queste sfide speciali vi aiuteranno a sbloccare la skin di Deadpool. A proposito della Settimana 5 di Fortnite, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come completare tutte le sfide Dispetto di Miaoscolo. Voi siete riusciti a portarle a termine? Fatecelo sapere nei commenti.