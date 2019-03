Fortnite: come trovare e utilizzare la Trappola a dardo velenoso

Tra le varie novità introdotte con l'aggiornamento 8.20 di Fortnite troviamo la Trappola a dardo velenoso, una nuova tipologia di trappola in grado di infliggere danni nel tempo ai nemici. In questa mini-guida vi spieghiamo come funziona, dove trovarla e come usarla al meglio.

Di seguito elenchiamo tutto quello che c'è da sapere sulle Trappole a dardo velenoso, spiegandovi come funzionano e dove è possibile trovarle:

Disponibile in rarità non comune.

Posizionabile su muri, pavimenti e soffitti

Si trova nei bottini a terra.

Azionabile fino a tre unità della griglia di distanza

Spara proiettili a dardo velenoso a distanza di tre unità della griglia orizzontale (quattro unità della griglia verticale)

I bersagli colpiti dai dardi subiranno un effetto "danni nel tempo" che danneggerà direttamente la salute, oltrepassando ogni scudo.

10 danno salute per incremento.

8 incrementi totali entro 7 secondi, per un danno complessivo di 80

I colpi successivi aggiorneranno la durata dell'effetto, ma la quantità di danno per incremento non cambia.

A seguire, invece, vi diamo alcuni consigli e strategie per utilizzare al meglio le Trappole a dardo velenoso:

Provate a posizionare la trappola in un corridoio, in modo da cogliere alla sprovvista gli avversari che lo attraverseranno correndo. La maggior parte dei giocatori è abituata a cercare trappole sopra la loro testa e all'aperto, senza preoccuparsi di farlo nei corridoi.

Il danno non si accumula quando gli avversari vengono colpiti più volte. Verrà aggiornata solo la durata dello stesso di 7 secondi.

Il dardo velenoso infligge 80 danni nel tempo, quindi sarà difficile uccidere gli avversari nei primi istanti in cui verranno colpiti. Avrete comunque bisogno di mettervi al riparo, senza esporvi al fuoco degli avversari rimasti ancora in piedi, nell'attesa che il veleno faccia il suo corso.

Il danno si applica solo alla salute e aggira gli scudi proprio come la tempesta.

Seguendo i nostri consigli, dunque, sarete in grado di trovare le nuove Trappole a dardo velenoso sul campo di battaglia, utilizzandole nelle partite di Fortnite Battle Royale nel modo più efficace possibile. A proposito di nuove armi, sapevate che a breve potrebbe arrivare l'Arco esplosivo?