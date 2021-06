Fortnite: trucchi e consigli per usare viti e bulloni

Una delle sfide introdotte nella Settimana 3 della Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 riguarda uno degli ultimi elementi per il crafting, già disponibile da anni in Salva il Mondo: viti e bulloni.

Questi oggetti possono essere trovati in giro per il mondo di gioco e, in maniera simile alle parti meccaniche e alle ossa di animali nella Stagione 6, possono essere utilizzati in combinazione con alcune armi per apportarne delle modifiche e, ad esempio, trasformare un comune fucile d'assalto in un vampafucile. La missione della Settimana 3 di cui vi parleremo oggi chiede ai giocatori di "usare viti e bulloni" e, pertanto, vuole che si creino tre diverse armi tramite il sistema di crafting del battle royale targato Epic Games.

Questa sfida si può completare giocando normalmente, ma esiste un trucco che permette di portarla a termine nel giro di una manciata di minuti. Innanzitutto assicuratevi di avere abbastanza Lingotti d'Oro, i quali si possono accumulare senza troppi problemi completando gli incarichi assegnati dai vari personaggi (quelli legati all'accumulo di materiali o all'utilizzo di oggetti permettono di ottenerne un bel po'). A questo punto avviate una partita in modalità Rissa a Squadre, la quale affida al giocatore tre diverse armi di partenza, e atterrate in corrispondenza della base IO (quella il cui satellite emette una luce rossa) poco più a sud rispetto al centro della mappa. In questa base potete trovare il bizzarro Rick Sanchez, il quale vende al prezzo di 75 Lingotti d'Oro diversi bulloni: acquistatene il più possibile, aprite il menu del crafting e create tre diverse armi sfruttando quelle che vi sono state date ad inizio partita. Sfruttando questo metodo potrete completare la sfida in un batter d'occhio e ottenere così 30.000 Punti Esperienza.

Prima di lasciarvi alla mappa con la posizione di Rick Sanchez, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il nuovo codice per sbloccare gratis le emote Pesce di giugno e Falò in Fortnite.