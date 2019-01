Fortnite: trucchi per vincere con i Regali e spostarsi rapidamente

Dalle pagine di Reddit emergono glitch e consigli di Fortnite scoperti dalla community: il primo permette di utilizzare i regali per mettere in difficoltà gli avversari mentre il secondo vi permetterà di spostarvi rapidamente sulla mappa.

I regali, introdotti a dicembre, permettono come saprete di far apparire su schermo un pacco contenente vari oggetti utili, a quanto pare però alcuni utenti stanno sfruttando questo strumento per ottenere facilmente la vittoria. Il trucco consiste nel riempiere un pacco di trappole e lanciarlo sui piedi del rivale, in questo modo il nemico resterà incastrato all'interno della scatola a causa di un glitch. Questo exploit potrebbe essere corretto con il prossimo hot fix o con la patch dell'8 gennaio, Epic al momento non ha commentato la vicenda ma la community sta sfruttando questo bug per guadagnare vittorie in maniera non proprio limpida.

Sempre da Reddit proviene invece l'idea di un giocatore per facilitare ulteriormente gli spostamenti sfruttando le Zip Line e gli aeroplani. L'idea in questione riguarda l'aggiunta di un cannone in determinate aree della mappa, capace di "sparare" il giocatore in qualsiasi direzione, raggiungendo così facilmente i principali luoghi d'interesse, da notare che una simile soluzione permetterebbe anche di aumentare la resistenza ai colpi nemici rispetto agli spostamenti sulle Zip Line.