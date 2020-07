Fortnite: il trucco per rianimare subito i compagni!

La community di Fortnite continua a scoprire bug ed exploit da usare a proprio vantaggio (fino al momento dell'inevitabile ban da parte di Epic Games), il nuovo trucco sembra essere ancora funzionante ma probabilmente presto verrà disattivato tramite patch.

Tramite questo trucco diffuso da OrangeGuy è possibile rianimare immediatamente i propri compagni di squadra a patto che quest'ultimo sia equipaggiato con un dorso decorativo dotato di un compagno cucciolo. Quando il giocatore in questo sarà a terra, vi basterà collocarvi di fronte a lui e guardarlo dritto in fronte, se il trucco funzionerà vedrete un comando apposito per rianimare l'amico, senza attendere i consueti dieci secondi.

Più difficile a dirsi che a farsi, potete vedere la procedura corretta nel video qui sopra, vi invitiamo però a non usare questo trucco in partita per evitare di incorrere nel ban, Epic Games sembra alle prese con una nuova ondata di punizioni per i giocatori scorretti, dunque prestate attenzione. Ricordiamo che questa settimana Fortnite dovrebbe vedere l'arrivo dei veicoli, al momento gli sviluppatori non hanno rivelato dettagli in merito ma i leak emersi dai dataminer non lasciano spazio a molti dubbi.