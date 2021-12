Fortnite: ecco un trucco per trovare più facilmente nemici e forzieri

Siete giocatori di Fortnite Capitolo 3 e trovate qualche difficoltà ad individuare i forzieri o i nemici? Sappiate allora che esiste un pratico trucco che permette di risolvere questo problema in una manciata di secondi.

Nel battle royale targato Epic Games è infatti presente una particolare impostazione che semplifica la vita dei giocatori che faticano ad individuare la posizione dei contenitori di bottino o degli altri utenti in giro per l'isola. L'opzione in questione si può trovare nel menu delle impostazioni, dopo aver posizionato il cursore sulla tabella relativa all'audio (l'icona con l'altoparlante). Una volta raggiunta la schermata in questione, scorrete tra le voci fino a trovare l'opzione "Visualizza effetti sonori", che può essere così attivata o disabilitata.

Ecco di seguito una rapida descrizione di questa funzione del gioco:

"Attiva/disattiva l'indicatore radiale visivo di alcuni effetti sonori. Se attiva, vedrai l'indicatore radiale visivo di alcuni suoni".

Per chi non avesse mai provato ad attivare questa specifica opzione dei menu, si tratta di una funzione molto interessante che potrebbe fare la differenza non solo per chi ha problemi di udito, ma anche per coloro i quali hanno difficoltà ad individuare i forzieri o, per motivi di vario genere, sono costretti a giocare senza le cuffie o con l'audio molto basso. Quando è attiva, questa opzione permette di visualizzare degli indicatori a schermo che segnalano tramite la presenza di piccole icone la presenza e la direzione di vari elementi. L'immagine di un forziere indica la presenza di un contenitore di loot, una fiamma la direzione degli spari e le orme la posizione di un nemico. Esistono anche altri indicatori che evidenziano la posizione di nemici che si stanno curando, avversari a bordo di veicoli e tanto altro.

Avete già letto la guida su come completare tutte le sfide della Settimana 3 di Fortnite Capitolo 3 Stagione 1?