Fortnite e le truffe sulla skin Esploratrice Galaxy, fate attenzione

Ci risiamo, nuovo caso di scam legato a Fortnite e più precisamente alla skin Esploratrice Galaxy, al momento riservata solamente ai partecipanti alla Fortnite Galaxy Cup powered by Samsung andata in scena il 25 e 26 luglio. Ma cosa è successo esattamente?

La skin Esploratrice Galaxy di Fortnite arriverà presto nel negozio, presumibilmente a fine mese, nel frattempo però c'è chi sta cercando di speculare sulla popolarità di questo outfit. Sui siti di annunci imperversa la vendita di account con skin associata a prezzi davvero altissimi (centinaia di euro) mentre sui social network c'è chi avrebbe chiesto denaro per partecipare al torneo e ottenere così la skin Esploratrice Galaxy, ovviamente a pagamento.

Non è la prima volta che il Battle Royale di Epic è protagonista di scam, la scorsa primavera un sito che prometteva skin Fortnite gratis ha ottenuto una notevole visibilità ma inutile dire che si trattava di una attività illecita messa in piedi con l'unico obiettivo di ottenere i dati di login dei giocatori.

Prestate dunque attenzione a questo genere di iniziative, in quanto come ribadito più volte da Epic Games non esistono skin gratis di Fortnite, diffidate da chiunque vi chieda username e password perchè andrete incontro matematicamente al furto del vostro account Fortnite.