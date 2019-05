Fortnite: Turner 'Tfue' Tenney ha già pensato al dopo FaZe Clan

Tfue che in questi giorni è finito al centro dell'attenzione mediatica per la querelle legale con la sua ormai ex squadra, ha già pensato a cosa farà da grande.

Il ragazzo, infatti, vuole creare la propria organizzazione esport non appena i FaZe avranno rescisso il contratto.

Jack Tenney, fratello di Tfue, ha scritto che il ragazzo vuole "lavorare con i brand che vuole ed essere libero di cambiare come crede". "Quello che ha fatto Tfue aiuterà molte più persone di quanto non faccia male al settore", ha concluso il Tenney meno famoso.

Tfue ha descritto come "opprimente" il contratto che lo legava ai FaZe. Il giocatore si lamenta del fatto che i FaZe non solo lo stavano fortemente limitando a ottenere sponsor per i suoi canali Twitch e YouTube ma si trattenevano alche circa l'80% dei ricavi del giovane.

Se il contratto di Tfue verrà invalidato, il giocatore non sarà più legato ai FaZe Clan e sarà libero di firmare con qualsiasi altra organizzazione o di iniziare un'avventura in solitaria, come sembra voler fare. Tfue ha pubblicato ieri un video che dice di voler migliorare il mondo dell'esport e creare la propria organizzazione potrebbe essere un modo per riuscirci.

"Questi ragazzi vengono derubati e vengono sfruttati", ha detto Tfue nel video. "Questi contratti non sono OK e non deve mai più accadere".