Fortnite: tutte le novità sulla Seconda Stagione della modalità PvP Battle Royale

La seconda stagione della popolare modalità PvPdiè arrivata col proprio carico di personalizzazioni cosmetiche, tra cui nuove skin, strumenti per la raccolta, emote e tantissimo altro, sbloccabili sin da subito con il

Il Battle Pass costa esattamente 950 V-Bucks (in pratica circa 10 Euro in vil denaro reale) e sblocca immediatamente un Boost XP che avrà effetto sul giocatore e sui propri compagni di squadra. Non solo: con il Pass i giocatori riceveranno anche la nuovissima skin "Fort Knight".

Il Battle Pass darà accesso a oltre 65 nuovi elementi cosmetici e persino ricompense in V-Buck ogni volta che il giocatore salirà di livello. Ovviamente è sempre possibile sbloccare nuovi elementi acquistandoli con denaro reale, ma le stesse ricompense si possono raggiungere semplicemente livellando.

Epic Games ha affermato, infatti, che sbloccare tutti i nuovi oggetti cosmetici senza il Battle Pass richiederebbe dalle 75 alle 150 ore di gioco, ma il Battle Pass velocizza tale processo di grinding, giusto per far felici tutti gli impazienti del mondo.

I nuovi oggetti, tra gli altri, includono:

Costumi Cavaliere del forte (x3);

Piccone "Ascia a impulso" e deltaplano "Reale X";

Deltaplano "Giù!";

Piccone "AC/DC";

Piccone "Ascia a impulso";

Emoticon "Il serpente" e "Spazzolata";

Nuovi stendardi, emoticon e molto altro.

Inoltre, una volta raggiunto il livello 70 con il Battle Pass, i giocatori riceveranno l'esclusiva skin del Cavaliere Nero. Infine, persino alcuni level up possono far guadagnare sino a 100 V-Bucks per acquistare altre cose dal negozio in game.

La seconda stagione durerà sino al 20 febbraio, quindi avete tutto il tempo per sbloccare gli oggetti.