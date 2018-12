Fortnite: tutti i premi vinti dal Battle Royale di Epic ai Game Awards 2018

I Game Awards 2018 si sono conclusi da pochi minuti, premiando i migliori giochi dell'anno in diverse categorie. Fortnite di Epic Games è riuscito ad aggiudicarsi due premi su quattro nomination.

Di seguito elenchiamo le due categorie in cui Fortnite è stato premiato ai Game Awards 2018:

Best Ongoing Game

Destiny 2: Forsaken

Vincitore: Fortnite

No Man’s Sky

Overwatch

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Best Multiplayer Game

Call of Duty: Black Ops 4

Destiny 2: Forsaken

Vincitore: Fortnite

Monster Hunter: World

Sea of Thieves

Dopo il grande successo riscosso presso il pubblico, il Battle Royale di Epic Games si è aggiudicato anche il premio di miglior gioco multiplayer del 2018, sbaragliando la concorrenza di Call of Duty: Black Ops 4 e Destiny 2: Forsaken. Ricordiamo che Fortnite era andato in nomination anche per le categorie Best Mobile Game e Best Esports Game.