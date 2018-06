Fortnite: tutto quello che dovete sapere sul Fortnite Celebrity Pro Am 2018

Come sappiamo, Epic Games ha organizzato (per la prima volta in assoluto) un torneo di beneficenza all'E3 2018 dedicato al suo battle royale: il Fortnite Celebrity Pro Am 2018.

L'evento riunisce cento giocatori: 50 "giocatori professionisti" e 50 celebrità che gareggeranno a coppie; questi si daranno battaglia per un montepremi di tutto rispetto: ben 3 milioni di Dollari totali (la prima coppia vincerà 1 milione) da devolvere in beneficenza.

Le cinquanta celebrità invitate provengono dai più disparati rami artistici e sportivi: ci sono rapper, giocatori di basket come Paul George, Reggie Jackson, Terrance Ross (Orlando Magic), Kenneth Faried(Denver Nuggets) e Andre Drummond (Detroit Pistons). Non mancano gli attori, tra cui Janina Gavankar (Amita in Far Cry 4 e Iden Versio in Battlefront II), Jack Falahee (How to get away with murder) e Ryan Cartwright (ex del cast di Bones).

Le cinquanta personalità di Fortnite, invece, non potevano che comprendere super star come Ninja, Myth, Nadeshot, Nickmercs, SSSniperWolf e Kinstarr.

I commentatori sono anch'essi delle stelle molto conosciute del panorama esport e del gaming, con l'host Alex "Goldenboy" Mendez, gli YouTuber Justine "ijustine" Ezarik, Kassie "Gloom" e lo streamer Twitch Ben "DrLupo" Lupo.

Se volete dare un'occhiata alle formazioni, vi consigliamo di consultare qui e qui le notizie pubblicate in precedenza.

Mancano poche ore all'inizio del primo evento “competitivo” dedicato a Fortnite: ecco a che ora – italiana – inizierà e dove si terrà e in quali canali verrà trasmesso in streaming.

Data: 12 giugno 2018; Orario d'inizio: 00:30; Sede: Banc of California Stadium - Los Angeles.

Sarà possibile seguire l'evento attraverso questi canali: Twitch, Youtube, Twitter, Facebook, Mixer.

Appuntamento, dunque, a questa notte!