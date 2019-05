Fortnite: un tweet del creative director sulla Stagione 9 incuriosisce i fan

Donald Mustard, creative director di Fortnite Battaglia Reale, colpisce ancora e tramite il suo account ufficiale Twitter ha pubblicato un misterioso messaggio riguardante la Stagione 9.

Mustard è spesso stato il protagonista di criptici messaggi pubblicati direttamente sul social network azzurro oppure tramite la posizione del proprio profilo, grazie alla quale ha ad esempio lasciato intuire l'arrivo della tempesta di neve. Questa volta il post contiene il seguente messaggio: "Dalle ceneri..." Secondo alcuni utenti si tratta di un chiaro riferimento alle aree di Pinnacoli Pendenti e Corso Commercio, che sono state completamente rase al suolo dal vulcano nel corso dell'evento unvaulting, durante il quale gli utenti hanno deciso di far tornare in gioco la fortissima Pistola a Tamburo. Che in corrispondenza di tali aree stiano per arrivare delle strutture futuristiche? L'arrivo di un Cyborg-Ninja tra le skin del Pass Battaglia 9 potrebbe infatti avvalorare le ipotesi secondo le quali il tema della Stagione 9 saranno i viaggi nel tempo.

Purtroppo nessuno può dire con certezza cosa significhi quel messaggio e, al momento, non possiamo far altro che attendere la prossima immagine teaser, in arrivo nel corso del pomeriggio di domani, 8 maggio. Vi ricordiamo che l'inizio della Stagione 9 è previsto per il prossimo giovedì 9 maggio 2019.