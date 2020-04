Fortnite e Twitch Rivals: Doritos sigla una partnership milionaria

I curatori della piattaforma di streaming Twitch annunciano di aver siglato una ricca partnership con Doritos per organizzare degli eventi eSport e delle attività per i videogiochi più celebri, ivi compreso naturalmente Fortnite.

La nota azienda americana produttrice di snack entra così a far parte dei partner commerciali della piattaforma digitale di Amazon specializzata nella trasmissione di streaming videoludici. La collaborazione tra i due colossi statunitensi è già partita il 22 aprile con un torneo di beneficenza Twitch Rivals che ha messo in palio un milione di dollari.

Assieme a Doritos, tra i partner di Twitch per gli eventi in streaming e l'organizzazione delle future competizioni eSport ci sarà anche la US National Army Guard. All'evento Twitch Rivals che è andato in scena lo scorso mercoledì 22 aprile hanno partecipato diversi giocatori professionisti insieme agli streamer più celebri di Fortnite Capitolo 2 e Valorant, il nuovo sparatutto tattico di Riot Games (gli autori di League of Legends).

Tornando a Fortnite, nell'attesa di scoprire quali attività saranno lanciate da Twitch e Doritos per sugellare questo nuovo accordo commerciale ricordiamo a chi ci segue che dal 24 aprile partirà l'evento Astronomical di Fortnite e Travis Scott.