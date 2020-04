Fortnite Twitch Rivals SuperGames: come ottenere gratis copertura e spray dell'evento

Come avviene ormai per la stragrande maggioranza degli eventi competitivi di Fortnite Battaglia Reale, anche in occasione delle finali del Twitch Rivals SuperGames verranno messe a disposizione dei giocatori delle ricompense gratuite.

Guardando infatti l'evento potrete ricevere senza costi aggiuntivi un'esclusiva copertura per armi e veicoli oltre ad uno spray a tema. Per poter attivare i Twitch Drops sul vostro account non dovete far altro che assicurarvi di aver collegato il vostro profilo Twitch a quello Epic Games attraverso la pagina delle impostazioni sul sito ufficiale degli sviluppatori. Una volta eseguito correttamente questo passaggio, non vi resta altro da fare che connettervi sulla piattaforma di streaming questa notte alle ore 2:00 (parliamo quindi del 23 aprile 2020) e guardare almeno 30 minuti di diretta senza disabilitare il volume e con la finestra in primo piano. Assicuratevi inoltre che la stream di Fortnite che state guardando abbia i drop abilitati tra i tag, così da essere sicuri di poter ricevere le ricompense. Vi ricordiamo che il canale ufficiale dei Twitch Rivals avrà sicuramente i drop abilitati durante l'evento.

A proposito di oggetti per la personalizzazione, avete già dato uno sguardo al leak contenente tutti gli oggetti del set di Travis Scott in Fortnite?