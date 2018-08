Fortnite: Twitch scende in campo al fianco delle Summer Skirmish Series

Twitch.tv ha annunciato la sua collaborazione con la scena competitiva di Fortnite attraverso l'organizzazione delle Twitch Rivals che si aggiungeranno al programma offerto delle Summer Skirmish Series.

Twitch.tv, famosa piattaforma di live streaming online gestita da Amazon, ha annunciato una nuova serie di tornei denominati “Twitch Rivals” dedicati a Fortnite dal montepremi complessivo di 2 milioni di dollari.



I tornei saranno inseriti all’interno dell’evento delle Summer Skirmish Series e permetteranno di portare un prodotto unico agli appassionati del popolare titolo videoludico Battle Royale proposto da Epic Games.



Il montepremi verrà diviso equamente per tutti e quattro i tornei in programma che saranno disputati rispettivamente in Nord America e in Europa, ognuno dei quali metterà in palio oltre 260,000$.



II primo torneo ufficiale è stato giocato il 17 agosto ed ha visto la partecipazione di alcuni giocatori di altissimo livello tra i quali il popolare streamer americano Tyler “Ninja” Blevins.



I prossimi eventi si disputeranno invece secondo il seguente calendario

stasera, 18 agosto (NA) + (EU);

24 agosto (NA) + (EU);

25 agosto (NA) + (EU).

L’entra in scena di Twitch non è assolutamente una novità per il panorama videoludico internazionale, in quanto l’azienda leader nel settore del live streaming aveva organizzato diversi altri Twitch Rivals in passato, in particolare, su PUBG e Starcraft II, investendo anche nel PUBG Invitational che fu giocato a febbraio e che mise in palio 100,000$.



Sarà possibile seguire l’intera manifestazione attraverso il canale ufficiale dell’evento.