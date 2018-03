Fortnite: Tyler "Ninja" Blevins il fenomeno, tocca il record di 21 uccisioni consecutive

Non c'è dubbio che alcuni giocatori abbiano padroneggiato appieno e in modo perfetto le meccaniche del battle royale targato Epic e si siano già guadagnati un posto nell'élite videoludica.

Alcuni di questi sono stati ovviamente selezionati da importanti organizzazioni esport come TSM, Tempo Storm, FaZe Clan e Luminosity Gaming.

Tyler 'Ninja' Blevins è un giocatore in forza proprio ai Luminosity Gaming. Ex professionista di Halo, è diventato così bravo a Fortnite che può vincere agilmente con più uccisioni di quelle che la maggior parte di noi probabilmente otterrebbe in una settimana.

Senza contare che è uno degli streamer di maggior successo (primo nella storia a toccare quota tre milioni di follower su Twitch, con relativo, immenso guadagno) e seguito persino da Drake che, pare, essere un suo grande fan.

Tyler 'Ninja' Blevins, insomma, è considerato uno dei migliori giocatori di Fortnite, se non il migliore attualmente in circolazione. Il ventiseienne, ieri, ha iniziato la sua prima partita del giorno vincendo facilmente con ben 21 uccisioni all'attivo. Una cifra mostruosa e un record personale.

L'ex professionista di Halo è diventato particolarmente abile con il fucile da caccia, e lo usa spesso in combinazione con una piattaforma di lancio ben posizionata per ottenere le uccisioni finali. Il fucile da caccia è fondamentalmente un fucile da cecchino senza il mirino e, se usato correttamente, può essere ancora più pericoloso nei combattimenti a medio raggio.

In calce potrete trovare le ultime uccisioni fatte da questo fenomeno.