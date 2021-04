Fortnite, è ufficiale: arriva Aloy di Horizon Zero Dawn e Forbidden West!

A conferma dei leak dei dataminer sull'ingresso di Aloy in Fortnite, Epic Games annuncia l'arrivo imminente della protagonista di Horizon Zero Dawn e Forbidden West nel metaverso aperto dalla stagione Furia del battle royale.

La guerriera della dimensione post-apocalittica in salsa ruolistica di Guerrilla Games calcherà il palcoscenico digitale di Fortnite Capitolo 2 a partire dal 16 aprile, con l'arrivo degli oggetti di Horizon Zero Dawn nel Negozio dello sparatutto gratuito, incluso il deltaplano Smeriglio, la copertura Tessitrice di Scudi, l'emote CuOrizon, il dorso decorativo Serbatoio di Vampa, il piccone Lancia di Aloy e, naturalmente, il costume dell'eroina della serie di Horizon.

I giocatori PS5 che sbloccheranno la skin di Aloy avranno accesso anche allo stile esclusivo Aloy Cacciatrice dei Ghiacci. Sempre in funzione dell'approdo di Aloy nella dimensione free to play di Fortnite, dal 14 aprile l'utenza PS4 e PS5 potrà partecipare alla Coppa Aloy e ottenere punti aggiuntivi eliminando gli avversari con un arco. Per cimentarsi in queste sfide basterà trovare un compagno di coppia e gareggiare da mercoledì 14 aprile negli orari regionali della Coppa che saranno visualizzati nella schermata iniziale di Fortnite. Ma non è tutto.

A partire dal 16 aprile, infatti, sarà possibile affrontare le sfide della modalità a tempo Forma una Squadra, con attività di coppia che vedranno i membri della propria squadra assumere le sembianze di Aloy e della leggendaria Lara Croft della serie di Tomb Raider.