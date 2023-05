Fortnite, è ufficiale: diventa un eSport olimpico ma cambiano alcune regole

Importanti novità per Fortnite: il Comitato Olimpico Internazionale ha infatti nominato il famoso battle royale di Epic Games come eSport olimpico, e sarà dunque presente alla settimana olimpionica di Singapore che si svolgerà nel corso di giugno, nella sezione Sport Shooting.

Per l'occasione, tuttavia, ci saranno alcun cambiamenti alla formula tipica del gioco: agli eSports Fortnite non verrà giocato con le consuete regole battle royale, ma come una prova di mira che coinvolgerà 12 giocatori provenienti dalla Fortnite Champion Series 2023. Come spiegato dalla BBC, per l'occasione è stata dunque creata un'apposita isola personalizzata incentrata su bersagli da colpire, pertanto vince non l'ultimo sopravvissuto come da tradizione, ma colui che dimostrerà di avere la mira migliore rispetto ai propri avversari.

La competizione olimpica riguardante Fortnite si svolgerà il 24 giugno 2023. Oltre all'opera targata Epic Games, a Singapore sono previste ulteriori competizioni collegate a giochi come Gran Turismo 7, NBA 2K23 e Just Dance. Per il momento non è chiaro se i contenuti pensati appositamente per la gara olimpica, tra nuova isola e prove a base di mira, resteranno esclusivi della competizione o se invece verranno inclusi successivamente anche nel gioco vero e proprio, in ogni caso per i fan di Fortnite si tratta di un'occasione interessante per vedere azione il battle royale attraverso una forma diversa dal solito.

Intanto ricordiamo che Fortnite si è aggiornato alla versione 24.30, che ha portato in dote nuove skin a tema Star Wars.