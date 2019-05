Fortnite: è ufficiale, la Mitraglietta a Raffica arriva domani

Epic Games ha finalmente aggiornato i propri canali social con un messaggio che svela le primissime informazioni sul prossimo aggiornamento di Fortnite Battaglia Reale, in arrivo domani pomeriggio su tutte le piattaforme.

Il post in questione contiene un chiaro riferimento al Burst SMG, ovvero la Mitraglietta a Raffica scovata tra i file di gioco negli ultimi giorni. Stando ai leak, dovrebbe trattarsi di una mitraglietta compatta che spara piccole raffiche di colpi senza possibilità di fare colpi critico, quindi niente colpo alla testa. Per scoprire tutti i dettagli sulle altre novità in arrivo nel titolo Epic Games dovremo attendere la mattina di domani, 29 maggio 2019. A differenza di quanto avviene solitamente, i server entreranno in manutenzione alle ore 14:00 e pochi minuti dopo dovreste già essere in grado di avviare il download dell'aggiornamento su PC, console e dispositivi portatili. Non ci sono informazioni precise sulla durata della manutenzione programmata ed è possibile che ci voglia almeno un'ora per poter tornare ad avviare il battle royale.

Nel caso ve lo foste perso, vi ricordiamo che è da poche ore apparso un misterioso occhio gigante a Picco Polare che potrebbe fungere da indizio per l'imminente arrivo dell'evento crossover Fortnite X Godzilla.