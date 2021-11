Fortnite, ora è ufficiale: Naruto sta arrivando, svelata la data del crossover!

Il noto leaker Hypex c'ha preso ancora una volta: dopo il leak delle scorse ore, c'ha pensato Epic Games a sciogliere tutti i dubbi annunciando ufficialmente che Naruto arriverà in Fortnite martedì 16 novembre!.

Il popolarissimo ninja sarà quindi il prossimo personaggio ad entrare nell'ormai affollatissimo roster di Fortnite, che in questi anni ha dato il benvenuto ad una moltitudine di personaggi della cultura pop. Non sono ancora noti i dettagli precisi del crossover, dal momento che Epic Games si è limitata a fornirci una conferma e una data, ma possiamo aspettarci skin, oggetti cosmetici e forse delle sfide a tema. In attesa di ricevere delle informazioni ufficiali, vale tuttavia la pena mettere in risalto un altro dei leak di Hypex, il quale ha anche parlato dell'introduzione di un Hub per la Modalità Creativa ispirato al Villaggio Nascosto della Foglia.

Ne approfittiamo per ricordarvi che in questi giorni è arrivata in Fortnite anche Jinx di League of Legends, protagonista delle recente serie televisiva animata di Netflix Arcane. L'emote di Travis Scott, invece, è stata rimossa dal gioco: ecco perché.