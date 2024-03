Fortnite, è ufficiale: nel negozio oggetti stanno per arrivare i set LEGO

Siamo ormai prossimi al debutto della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 5 e, mentre i giocatori attendono la manutenzione che precederà la pubblicazione dell'aggiornamento, Epic Games ha svelato un'importante novità per la modalità LEGO Fortnite.

Il team di sviluppo del free to play ha infatti confermato che a breve arriveranno i set LEGO all'interno del negozio oggetti. Stiamo parlando di pacchetti estetici che andranno a modificare l'aspetto delle costruzioni e permetteranno così ai giocatori di realizzare mondi sempre nuovi utilizzando le strutture già disponibili nella componente survival del gioco.

Ecco di seguito i primi tre pacchetti in arrivo:

Bundle Boulevard Balneare

Prezzo: 1.900 V-Buck

Data d'uscita: 10 marzo 2024

Contenuti: Kit LEGO con 7 costruzioni e 44 oggetti decorativi

Bundle Durrr Burger

Prezzo: 2.000 V-Buck

Data d'uscita: 10 marzo 2024

Contenuti: Kit LEGO con 3 costruzioni e 41 oggetti decorativi

Bundle Castello dei Cavalieri del Leone

Prezzo: 2.500 V-Buck

Data d'uscita: 17 marzo 2024

Contenuti: Kit LEGO con 10 costruzioni e 64 oggetti decorativi

Una volta acquistato il pacchetto, i giocatori potranno costruire questi oggetti tramite il normale menu per la fabbricazione. Ogni utente potrà costruire senza limiti nei mondi creati da lui, ma ci sarà una limitazione per quello che riguarda la realizzazione di queste strutture nelle mappe di altri giocatori: ogni settimana sarà possibile creare strutture 'premium' in un massimo di otto mondi degli amici.

