Fortnite: è ufficiale, il nuovo Revolver arriva questa settimana

Ancora una volta la schermata relativa alle notizie di Fortnite Battaglia Reale si è aggiornata con la principale novità in arrivo con il prossimo aggiornamento che, come anticipato dai dataminer, sarà una nuova versione del Revolver.

La pistola di grosso calibro sarà quindi il piatto forte del prossimo update, la cui uscita dovrebbe essere prevista tra domani e giovedì. Dalle informazioni emerse in rete, l'arma dovrebbe disporre di un caricatore da sei proiettili e dovrebbe fare più di 60 danni alle strutture (63 in versione epica, 66 in versione leggendaria). La ricarica completa dei proiettili nel caricatore dovrebbe invece impiegare poco meno di 2 secondi.

Il Revolver non è inoltre l'unica arma scoperta dai vari leaker, i quali hanno pubblicato numerose informazioni sul Fucile Pesante a Tamburo, un nuovo fucile a pompa dotato di un generoso caricatore e in grado di far fuoco con una frequenza piuttosto elevata. È molto probabile che questa seconda arma arrivi la prossima settimana, magari durante l'ormai imminente evento 14 Days of Summer di Fortnite.

Sapevate che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche l'evento Fortnite x Strangers Things con tanto di costume del Demogorgone? Sembra poi che i ricavi di Fortnite siano in calo rispetto a quelli dello scorso anno.