Fortnite: è ufficiale, Singolarità è la skin segreta della Stagione 9

Tra le novità introdotte con l'ultimo aggiornamento di Fortnite Battaglia Reale c'è anche l'attesissima skin segreta della Stagione 9, che è stata ufficialmente svelata da Epic Games.

A differenza di quanto avviene solitamente, il costume segreto di questa stagione non è stato scoperto dai dataminer ed è stato direttamente inserito dagli sviluppatori nella schermata delle sfide. Com'è possibile vedere nelle immagini, Singularity non è altro che il personaggio al quale si ispira la statua a Neoinclinato è presenta tre diversi stili alternativi: uno senza armatura, uno con l'armatura e l'ultimo con il casco. Per ottenere questo costume non vi basterà semplicemente completare le sfide delle varie settimane, ma bisognerà raccogliere almeno 90 diversi Fortbyte in giro per la mappa. Non si hanno invece informazioni sulle sfide che ci verranno proposte per sbloccare i due stili alternativi di Singolarità.

