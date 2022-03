Fortnite Capitolo 3: arriva la Stagione 2! Server offline per manutenzione, ecco l'ora

A conferma degli ultimi leak dei dataminer sulla Stagione 2 di Fortnite Capitolo 3, i canali di supporto ufficiali di Epic Games sciolgono ogni riserva e fissano per la mattina di domani, domenica 20 marzo, la manutenzione dei server che porterà all'inizio della prossima fase ingame del battle royale gratuito.

Dalle colonne del portale Twitter di FortniteStatus apprendiamo infatti che il downtime per la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 3 avrà inizio domani mattina, 20 marzo 2022, dalle 08:00 del fuso orario italiano, con un downtime prolungato e server offline (supponiamo) per tutta la mattina. Il sistema di matchmaking smetterà di funzionare mezz'ora prima, come da consuetudine per questi interventi di ampia portata per il battle royale free to play di Epic.

Quali saranno le sorprese che attendono i giocatori di Fortnite Capitolo 3 nel corso della Stagione 2? Al silenzio mediatico di Epic Games hanno fatto da contraltare, negli ultimi giorni, i dataminer con le loro anticipazioni sui possibili contenuti inediti inarrivo nella prossima fase di Fortnite Battaglia Reale.

A detta dei leaker, una delle novità più interessanti potrebbe essere quella rappresentata dall'arrivo di Doctor Strange in Fortnite Capitolo 3, insieme a tanti altri personaggi e supereroi dei videogiochi, del cinema e del piccolo schermo che dovrebbero avvicendarsi nel Multiverso battle royale più famoso e frequentato del mondo. Staremo a vedere. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra guida per muovere i primi passi in Fortnite Capitolo 3.