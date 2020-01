Fortnite: diventa ufficialmente uno sport praticato nelle scuole statunitensi

La società losangelina PlayVS ha stretto un'inedita partnership con Epic Games per portare il primo campionato competitivo di Fortnite nelle scuole superiori e nei college di tutto il paese.

PlayVS è una start up di recentissima costituzione che si occupa principalmente di promuovere la cultura dell'esport nelle scuole, con campionati molto simili a quelli degli sport tradizionali.

PlayVS è la prima società a concludere una collaborazione così particolare con Epic Games. Avendo la licenza ufficiale, infatti, PlayVS può godere di maggiore libertà, organizzando i campionati senza dover sottostare ai capricci del publisher e tenendo traccia di tutte le statistiche associate ai giocatori. Statistiche che, peraltro, potranno essere visibili e consultabili anche da potenziali recruiter delle maggiori organizzazioni professionistiche, quindi una splendida occasione per mettersi in mostra.

Inoltre, da quanto è dato sapere, pur essendo un progetto affiliato all'ambiente scolastico non comporta alcun aggravio per gli istituti in termini organizzativi o di esborso economico. La società infatti gode di una infrastruttura propria, come qualsiasi altro tournament organizer.

Per PlayVS le cose sembrano andare di bene in meglio: dal lancio della start up, oltre ad aver raccolto oltre 96 milioni di Dollari (50 dei quali arrivati da un round di finanziamento lo scorso settembre), più di 13.000 scuole si sono fatte avanti per poter avere una propria squadra iscritta alla piattaforma PlayVS. Attualmente la start up organizza campionati in tutto il paese e supporta anche altri titoli come Rocket League, League of Legends, Smite.

Il formato per la nascente competizione dedicata a Fortnite sarà il Duo; la lega delle scuole superiori saranno suddivisa in sei Conference, una per ogni fuso orario degli Stati Uniti: Eastern, Central, Mountain, Pacific, Alaska e Hawaii. Per i college, invece, ci sarà solo una Conference per l'intero paese.

Alla fine dei due campionati si svolgerà un evento finale live in cui verranno decretati i primi campioni di questo nuovo "sport scolastico".