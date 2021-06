Fortnite tra UFO, alieni e tintarella: parte l'Estate Cosmica, ecco tutte le novità

Dopo aver provveduto a riavviare i server di Fortnite per l'update 17.10, i ragazzi di Epic Games lanciano ufficialmente l'Estate Cosmica di Fortnite, una fase ingame piena di sorprese per gli appassionati di battle royale... e di UFO!

Con l'arrivo degli alieni nella dimensione sparatutto del kolossal gratuito di Epic, gli sviluppatori americani celebrano l'inizio dell'estate offrendo a tutti i fan di Fortnite l'opportunità di divertirsi in "festeggiamenti extraterrestri" con attività speciali, ricompense a tema estivo e personalizzazioni "dell'altro mondo" per il proprio alter-ego.

Il programma delineato da Epic Games con l'Estate Cosmica di Fortnite prevede il ritorno delle MAT Creative più popolari, come Bios Zone Wars terzetti 1.0, Squadre Personalizzate, Pro 100, Freaky Flights, Aviazione Reale, The Pit e TCT. In ciascuna di queste MAT sarà possibile completare tutta una serie di incarichi per sbloccare un ampio ventaglio di ricompense, come il dorso decorativo Ghiaccioloso, il deltaplano Tavola del Nuvolama e tanti design estivi. Ulteriori personalizzazioni sono previste per chi completerà due incarichi Estate Cosmica, come la schermata di caricamento Cala Credente. Al raggiungimento di 12 incarichi è infine possibile sbloccare l'emote Arriva il Gelatino.

Chi vorrà unirsi alla festa organizzata da Epic avrà tempo fino alle ore 05:59 italiane del 6 luglio per partecipare alle attività dell'Estate Cosmica di Fortnite Capitolo 2 su PC, console o sistemi mobile.