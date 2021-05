Fortnite: ultimi giorni per le ricompense del Festival della Pesca

Sono questi gli ultimissimi giorni per partecipare al Festival della Pesca di Fortnite, nuovo evento delle Settimane Selvagge. Si tratta di uno speciale evento che, come si intuisce dal nome, vedrà per protagonisti proprio i pesci, che saranno più facili da pescare.

Fino al 20 maggio i punti di pesca dureranno di più, inoltre ci saranno pesci rari che appariranno con maggior frequenza rispetto alle settimane precedenti, anche le armi disponibili nei punti di pesca saranno di livello raro o superiore. Infine, le canne da pesca da professionista saranno presenti in numero maggiore.

I giocatori avranno dunque maggiori opportunità per completare il registro della raccolta della pesca, con vantaggi per l'incarico leggendario settimanale di Turk. Il Festival della Pesca di Fortnite andrà avanti fino alle 16:00 del 20 maggio, quando prenderà il via la prossima Settimana Selvaggia che proseguirà a sua volta fino al 3 giugno.

Sempre a giugno dovrebbe partire la nuova stagione di Fortnite, un sondaggio ha svelato le skin di Fortnite Stagione 7, rivelando alcuni degli outfit che potremo vedere nel corso delle prossime settimane. Durante la settimana appena iniziata Epic Games potrebbe pubblicare un nuovo aggiornamento per il Battle Royale con nuovi contenuti per la Battaglia Reale, Modalità Creativa e Salva il Mondo, al momento però non ci sono ancora dettagli in merito.