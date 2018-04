Fortnite: l'ultimo aggiornamento introduce un bug in modalità Sopravvivi alla Tempesta

Come segnalato su Reddit, il nuovo aggiornamento di Fortnite sembra portare in dote uno spiacevole bug per l'evento tempo limitato Sopravvivi alla Tempesta di Salva il Mondo.

Secondo quanto riportato, il bug in questione sta causando non pochi problemi: in modalità Sopravvivi alla Tempesta, i giocatori dovranno proteggere vari generatori, tuttavia il glitch tiene conto solamente del primo generatore difeso, ignorando tutti gli altri.

Un bug che può semplificare enormemente la missione oppure renderla impossibile da superare, come lamentano vari Redditor. L'evento volgerà al termine nelle prossime ore e non è chiaro al momento se Epic pubblicherà un hotfix per correggere questa problematica e permettere ai giocatori di godersi pienamente l'evento a tempo.

Ieri è stata una giornata cruciale per Fortnite, Epic ha diffuso il primo teaser della Stagione 4, in partenza a inizio maggio, inoltre in serata i primi meteoriti di Fortnite hanno iniziato a cadere al suolo causando enormi esplosioni. Cosa succederà quando tutte le comete saranno precipitate?

Infine, ricordiamo che secondo alcuni rumor, Fortnite per Nintendo Switch sarà annunciato all'E3 di Los Angeles e godrà di contenuti esclusivi per la console della casa di Kyoto.