Fortnite: un'emote ha ispirato l'esultanza del calciatore Antoine Griezmann dell'A. Madrid

Se avete ancora dubbi sulla portata del fenomeno Fortnite, allora questa notizia con tutta probabilità contribuirà a dissiparli definitivamente.

Il famoso calciatore francese dell'Atlético Madrid Antoine Griezmann, dopo il goal rifilato allo Sporting Lisbona giovedì sera in Europa League, ha esultato riproducendo una delle emote più celebri di Fortnite, Take the L. Il ventisettenne si è reso protagonista di esultanze particolari in più di un'occasione, ma il fatto che questa volta abbia scelto un'emote di Fortnite dà l'idea dell'impatto culturale che sta avendo questo gioco sulla massa.

In apertura di notizia trovate un video dell'esultanza, mentre in basso c'è l'emote in questione, così potete farvi un'idea precisa dell'accaduto. La modalità Battle Royale può essere giocata in via del tutto gratuita, ma sta garantendo ad Epic Games guadagni enormi grazie alle microtransazioni. Solo ieri è stata pubblicata la nuova skin Corvo, che ha subito riscosso un'enorme successo tra i giocatori, molti dei quali al loro primo acquisto. Su iOS, dove è disponibile da pochissimi giorni in via ufficiale (prima era in una fase di test a inviti) sta già generando quasi 2 milioni di dollari al giorno.

Cosa ne pensate? Anche voi ci state giocando? Fortnite è supportato regolarmente da Epic Games: l'aggiornamento di giovedì ha introdotto nella Battaglia Reale i Distributori Automatici e la modalità a tempo limitato Esplosivi ad Alto Potenziale v2. I giocatori di Salva il Mondo invece si stanno divertendo con il Lancia-uova di Pasqua che, come facilmente immaginabile, lancia uova esplosive.