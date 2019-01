Fortnite: un'Immagine realizzata da un Utente riassume l'Evoluzione della Mappa di Gioco

Epic Games ha abituato i videogiocatori attivi su Fortnite a veder spesso introdotti nel Titolo numerosi cambiamenti, modifiche od innovazioni. Tuttavia, tenerne il conto non sempre è semplice.

Recentemente, alcuni giocatori hanno cercato di fare un pò d'ordine, proponendo alcune interessanti sintesi relative all'evoluzione nel tempo del gioco di Epic Games. Poco tempo fa, vi avevamo mostrato un'infografica realizzata da un utente Reddit, all'interno della quale veniva proposto un riassunto degli oggetti introdotti nella Modalità Battle Royale a partire dal suo debutto, per arrivare sino al Dicembre 2018.

In questa news, vi proponiamo invece un'immagine fan-made che riassume l'evoluzione della mappa di gioco di Fornite nel corso delle sue diverse Stagioni. Pubblicata anch'essa su Reddit, è stata realizzata dall'utente conosciuto sulla piattaforma come QuoteMasterLT. Al suo interno, sono evidenziati i diversi punti di interesse o location inserite in Fortnite nel corso di ogni singola stagione, sino ad arrivare all'attuale Stagione 7. Da un rapido sguardo, appare immediatamente evidente quanto l'isola si sia trasformata nel corso del tempo! Come di consueto, potete trovare il post pubblicato su Reddit e la relativa immagine allegata, in calce a questa news.



In chiusura, vi segnaliamo che, sulle pagine di Everyeye, potete trovare un nostro speciale a cura di Gabriele Carollo e dedicato a Tim Sweeney, fondatore di Epic Games.