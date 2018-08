Fortnite: un'immagine suggerisce l'arrivo del crafting di gadget in Salva il Mondo

Come ben saprete, nelle ultime ore il pacchetto iniziale di Fortnite Battaglia Reale si è aggiornato con una nuova skin e un nuovo dorso decorativo.

Ad essere cambiata, però, è anche la descrizione del contenuto del pacchetto, in cui si fa riferimento alla possibilità di acquistare dei lama di Fortnite Salva il Mondo contenenti "progetti di gadget". Attualmente i lama del gioco, che possono essere acquistati tramite i tanto agognati V-Buck, possono contenere i progetti di trappole, armi, eroi, sopravvissuti e difensori.

Considerando che l'unico modo per ottenere esplosivi, fortatili e altri oggetti è quello di raccoglierli in giro per la mappa, questa informazione potrebbe nascondere l'arrivo di una nuova meccanica nel titolo Epic Games.

Vi ricordiamo che il nuovo starter pack, il Pacchetto Asso, è venduto al prezzo di €4,99 e contiene:

600 V-Buck

Il costume Asso (solo per la Battaglia Reale)

Dorso decorativo Borsa di Oggettistica (solo per la Battaglia Reale)

A proposito di oggetti estetici per la battle royale di Fortnite, oggi è arrivato nel negozio un particolare dorso decorativo, tipologia di oggetti che solitamente non viene mai venduta singolarmente. Si tratta di uno zaino che, al costo di 800 V-Buck, può assumere tre diversi aspetti.

Ecco tutti gli oggetti in vendita oggi:

Costume Leader della squadra delle coccole (include il dorso decorativo Arco Coccola) - 2.000 V-Buck

Costume Ranger dell'Amore (include dorso decorativo Ali dell'Amore) - 2.000 V-Buck

Strumento da raccolta Vecchia Ascia - 800 V-Buck

Costume Avanguardia Oscura (include dorso decorativo Vuoto Oscuro) - 2.000 V-Buck

Deltaplano Shuttle Orbitale - 1.200 V-Buck

Deltaplano Modulo d'atterraggio spaziale - 1.200 V-Buck

Emote Ballo elettrico - 800 V-Buck

Strumento da raccolta Spettro - 800 V-Buck

Dorso decorativo Allacciato - 800 V-Buck

Costume Abbaglio - 1.200 V-Buck

Emote Sexy da matti - 500 V-Buck

Costume Ricognitore della giungle - 800 V-Buck

Sapevate che nel Regno Unito vengono date lezioni di ballo di Fortnite Battaglia Reale ai bambini? Sembra inoltre che l'enorme cubo viola, al cui interno non sembra esserci molto, sia ora circondato da un campo gravitazionale.