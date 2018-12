Fortnite: un Video mostra l'Evoluzione della Mappa dalla Stagione 1 alla 7

Come è noto, la mappa di gioco di Fortnite: Battle Royale è in perenne evoluzione e riserva spesso inattese sorprese ai propri utenti, indipendentemente dalla piattaforma su cui giocano il Titolo.

Giovedì 6 dicembre, con il lancio della nuova Stagione 7 di Fortnite, questa si è trasformata nuovamente, ampliandosi ed includendo una nuova zona totalmente a tema Invernale e Natalizio. Tra le zone esplorabili nella nuova area troviamo località come Picco Polare, Rampe Ghiacciate o Borgallegro. A produrre l'improvvisa generazione di questa nuova area è stato lo schianto di un gigantesco iceberg, oggetto in precedenza di numerosi avvistamenti, che si è infine schiantato nella zona sud-ovest dell'area di gioco.

Questa, tuttavia, è solo l'ultima delle innumerevoli trasformazioni della mappa che hanno caratterizzato Fortnite in occasione del progressivo passaggio dalla Stagione 1 all'attuale Stagione 7. Una serie di costanti mutamenti che hanno contribuito a rendere il gioco un successo incredibile, in grado addirittura di vincere alcuni Game Awards. Questa capacità trasformativa di Fortnite è sicuramente affascinante, soprattutto se la si osserva nel suo complesso. Potete rendervene conto osservando il Tweet in calce, la cui clip allegata ripercorre, in circa venti secondi, lo sviluppo nel tempo della mappa di gioco. Come di consueto, trovate il cinguettio in calce a questa news. Buona visione!