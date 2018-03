Fortnite: una petizione per chiedere a Sony di abilitare il Cross-Play tra PS4 e Xbox One

Recentemente,ha ribadito che vorrebbe vedere il supporto Cross-Play tra PlayStation 4 e Xbox One e anche Epic sarebbe disposta ad attivare questa funzionalità, l'unico limite riguarda però la volontà di, la quale in questo caso ha imposto precise regole per quanto riguarda il supporto per il multiplayer cross-platform.

Ad oggi, Sony Interactive Entertainment non ha mostrato un reale interesse nel rendere disponibile il cross-platform tra le due console, per questo nelle scorse ore è nata una petizione per chiedere alla compagnia di abilitare il multiplayer Cross-Play tra le versioni Xbox One e PlayStation 4 di Fortnite.

Allo stato attuale, la petizione ha superato quota 11.000 firme in pochissime ore, su 15.000 richieste dall'autore. Una volta raggiunta questa cifra, la petizione sarà inviata a Sony Interactive Entertainment per mostrare all'azienda il volere della community. Difficilmente basteranno poche decine di migliaia di giocatori per cambiare le strategie commerciali di SIE, in ogni caso l'intento è certamente lodevole.