Fortnite: una skin esclusiva in regalo a tutti gli abbonati a PlayStation Plus!

Epic Games e Sony Interactive Entertainment hanno deciso di fare un piccolo regalo a tutti coloro che giocano a Fortnite: Battaglia Reale su PlayStation 4 con una sottoscrizione a PlayStation Plus attiva!

Se siete in possesso dei requisiti sopraindicati, allora potete scaricare gratuitamente un pacchetto esclusivo contenente il costume Percussore Blu con Dorso decorativo annesso. Potete ammirare un'anteprima in cima a questa notizia. Tutto ciò che dovete fare è accedere al PlayStation Store dalla vostra console e cercarlo tra i contenuti aggiuntivi di Fortnite Battaglia Reale. In alternativa, potete dirigervi a questo indirizzo: accedete con il vostro account PlayStation, aggiungetelo al carrello e riscattatelo gratuitamente! L'oggetto rimarrà vostro per sempre, e potrete utilizzarlo anche se non rinnovate l'abbonamento a PlayStation Plus.

Cosa ve ne pare di questa iniziativa? Ne approfitterete? Cogliamo l'occasione per ricordarvi che domani mattina inizia ufficialmente la Settimana 7 della Stagione 4 di Fortnite Battaglia Reale. Com'è consuetudine, Epic Games darà il via a 7 sfide nuove di zecca. Nella giornata di ieri, invece, Fortnite è ufficialmente approdato su Nintendo Switch! Questa versione include la sola Battaglia Reale, al momento non ci sono piani per l'aggiunta di Salva il Mondo.