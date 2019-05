Fortnite: Unione Account sarà disattivata la prossima settimana

Con una breve nota stampa, Epic Games ha annunciato che la funzione Unione Account di Fortnite verrà disattivata la prossima settimana, poco prima dell'inizio della Stagione 9, al via mercoledì 8 maggio.

"Ehi, gente, Volevamo avvisare tutti che che la funzione Unione account non sarà più disponibile dopo il 6 maggio, due giorni prima che inizi la Stagione 9. Avete ancora tempo per collegarvi al link qua sopra e unire gli account idonei prima del termine. Nota: tutte le richieste di unione account "In corso" verranno comunque completate, purché inviate prima del 6 maggio."

Dunque avete tempo fino a lunedì per inviare la richiesta di Unione Account di Fortnite, tutte le richieste pervenute entro il 6 maggio verranno elaborate correttamente mentre dalla data indicata non sarà più possibile effettuare l'unione di due account.

Se siete interessati, approfittate di queste ultime ore per unire i vostri account, la Stagione 9 di Fortnite inizierà mercoledì 8 maggio, maggiori dettagli in merito verranno probabilmente diffusi nel corso del weekend.