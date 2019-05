Fortnite: unione degli account disattivata, torna la Honor Guard Skin

Mentre è in arrivo domani l'aggiornamento 9.0 di Fortnite, ci sono già importanti novità sul popolarissimo Battle Royale di Epic Games. Innanzitutto è stata ufficialmente eliminata la funzione Unione Account, disattivata poco fa dagli sviluppatori.

Si tratta della possibilità di fondere due account, concessa per un periodo di tempo da Epic Games perché in assenza di cross-save e cross-play, molti utenti che giocavano su più piattaforme avevano a disposizione più di un account. Quando Sony decise di rendere disponibile il cross-platform anche su PlayStation 4, Epic Games aveva abilitato l'opzione per unire gli account di un giocatore, fondendoli in un unico profilo.

Questa opzione è però stata sfruttata da alcuni malintenzionati, che offrivano account con skin rare ai giocatori che poi potevano fonderle nei propri account principali, da cui la necessità di una contromossa messa a punto dalla software house.

L'altra novità è il ritorno della Honor Guard Skin: una skin riservata in esclusiva per i possessori dello smartphone top di gamma Honor View 20, che fu però violata da alcuni hacker che riuscirono a generare codici della skin e a venderli agli utenti. Dopo diverse rimozioni da parte di Epic Games, ecco l'ennesimo tentativo di riportarla in gioco solo per gli aventi diritto. Vediamo se stavolta ci riuscirà.