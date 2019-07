Fortnite e Uniqlo insieme per una nuova collaborazione, Marshmello torna nel negozio

Epic Games continua ad impegnarsi nella produzione di merchandise dedicato a Fortnite Battaglia Reale e, nelle ultime ore, è arrivato l'annuncio ufficiale della nuova collaborazione con Uniqlo, celebre marchio legato alla moda che in passato ha collaborato anche con Nintendo.

A darci un'anteprima della linea d'abbigliamento in arrivo prossimamente è proprio Tyler "Ninja" Blevins, che sui propri profili social ha sfoggiato la nuova felpa gialla con sopra il logo della Fortnite World Cup, che si sta svolgendo proprio in questi giorni. Attualmente non si hanno ulteriori informazioni sui prodotti in questione e bisognerà attendere ancora qualche giorno per scoprire tutti i dettagli su prezzi e data d'uscita.

A proposito dell'evento dedicato al battle royale, in occasione del ritorno della coppia Ninja/Marshmello nel Pro Am di questa sera, Epic Games ha fatto un aggiornamento pomeridiano nel negozio che vede nuovamente protagonista l'artista con l'enorme casco bianco. Oltre al suo costume, al deltaplano e all'emote pubblicate in occasione del concerto in game qualche mese fa, al set è stato aggiunto un nuovo strumento da raccolta doppio che potete acquistare con 800 V-Buck.

Avete già dato un'occhiata alle nuove sfide a tempo straordinario di Fortnite? Nel negozio oggetti di oggi è inoltre ritornata la celebre skin Pescesecco, accompagnata da una copertura per armi e veicoli a tema.