Fortnite e UNO: gli autori del card game esortano Epic a non aggiornare il battle royale!

L'introduzione delle graduatorie competitive con la modalità Arena di Fortnite World Cup 2019 ha spinto diversi streamer a giocare a UNO per protestare contro la scelta compiuta da Epic Games. I curatori dei canali social del popolare card game hanno colto l'occasione per offrire il loro punto di vista sull'argomento.

In risposta ai messaggi pubblicati su Twitter da alcuni dei più famosi pro player e streamer di Fortnite come Ninja, Courage Marcel e TimTheTatman, gli autori della trasposizione videoludica di Ubisoft del gioco di carte non collezionabili prodotto da Mattel hanno chiesto simpaticamente a Epic di non ritornare sui propri passi e di non effettuare un nuovo aggiornamento di Fortnite per consentire a UNO di godere di qualche altro giorno di popolarità su piattaforme come Twitch.

Dalla pubblicazione dell'update 8.20 di Fortnite, infatti, le trasmissioni in streaming dedicate a UNO hanno compiuto un vero e proprio balzo nel numero di visualizzazioni ottenute proprio in funzione della protesta inscenata dalle personalità di Fortnite chi, giustamente o meno, hanno deciso di boicottare il battle royale di Epic per manifestare tutto il proprio disappunto per il format del nuovo torneo con montepremi da 30 milioni di dollari e le modalità di partecipazione alle singole competizioni basate su di un matchmaking con graduatorie.