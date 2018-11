Fortnite: uno sguardo a skin, deltaplani, dorsi e picconi in arrivo nei prossimi giorni

Stanotte sono arrivati i costumi Taro e Nara assieme agli altri oggetti del set Tempesta Familiare, ma c'è già chi guarda al futuro. I data miner hanno analizzato i file dell'ultimo aggiornamento e hanno scovato skin, deltaplani, dorsi e picconi in arrivo nei prossimi giorni.

Come al solito, ce n'è per tutti i gusti. Tra le skin figurano l'Epica Guan Yu ( 1.500 V-Buck) e le rare Riot, Instinct e Reflex (1.200 V-Buck l'una), tutte con un dorso decorativo associato. I deltaplani si chiamano Divine Dragon (epico), Pivot (raro) e Hyper (non comune), mentre gli strumenti da raccolta sono Sharpened for Battle (raro), Longhorn (Raro) e Angular Axe (Non Comune). Non c'è nessun oggetto di qualità leggendaria, una buona notizia per i portafogli (veri e digitali) dei giocatori che decideranno di fare acquisti.

Potete ammirare tutti questi oggetti nella galleria allegata in calce a questa notizia. Qual è il vostro preferito? Cogliamo l'occasione per ricordarvi che in questi giorni sono attive le sfide della Settimana 9 della Stagione 6, tra le quali figura Ottieni 30 secondi in volo con un veicolo. Per un periodo di tempo limitato potete ottenere gratuitamente l'emote Hot Marat ispirata a Ralph Spacca Internet, mentre oggi potete partecipare agli ultimi tre turni di qualificazione al torneo Winter Royale.