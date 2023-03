Fortnite Unreal Editor: download gratis, funzioni e cosa cambia dalla Modalità Creativa

Alla Game Developers Conference 2023, Epic Games ha presentato Unreal Editor per Forntite (UEFN), un software gratis per PC che permette di progettare, sviluppare e pubblicare giochi ed esperienze per Fortnite in Unreal Engine 5.

Unreal Editor per Fortnite download gratis

Potete scaricare gratis Unreal Editor per Fortnite da Epic Games Store, i requisiti di sistema minimi prevedono un sistema operativo a 64-bit (Windows 10 o Windows 11), una CPU Core i3-3225 3,3 GHz, almeno 8 GB di memoria RAM e una GPU NVIDIA GTX 960, AMD R9 280 o equivalente compatibile con DirectX 11.

Cosa si può fare con Unreal Editor per Fortnite?

Unreal Editor espande gli strumenti della Modalità Creativa di Fortnite proponendo una serie di tool e opzioni che permettono di dare vita ad esperienze più complesse. Unreal Editor permette di importare mesh, texture, animazioni e audio, usare Niagara per dare vita ad effetti VFX, animare con Control Rig e Sequencer, progettare dinamiche con Verse, costruire paesaggi, utilizzare Fab Alpha per importare risorse e utilizzare Live Edit per collaborare in tempo reale con altri creator.

Che cosa cambia rispetto alla Modalità Creativa?

Epic Games sottolinea che "A differenza della Modalità Creativa in cui si costruiscono e modificano isole, gli sviluppatori hanno accesso a una serie di strumenti molto simili a quelli utilizzati da Epic per sviluppare Fortnite Battaglia Reale."