Fortnite Unreal Editor: i modder potranno ricreare le vecchie isole? Epic chiarisce

Dopo essersi premurata di lanciare Fortnite Unreal Editor con la Modalità Creativa 2.0, Epic fornisce degli importanti chiarimenti agli sviluppatori amatoriali e ai modder che desiderano servirsi di questi strumenti per ridare vita alle vecchie isole del battle royale gratuito.

Dalle pagine del portale di Fortnite Creator, Epic ricorda agli utenti che "l'utilizzo della proprietà intellettuale altrui costituisce una violazione delle regole di Epic, l'incluso l'EULA di Fortnite e le nostre regole per i creatori dell'isola di Fortnite. Tali regole chiariscono inoltre che nessuno è autorizzato a creare, pubblicare, o monetizzare contenuti basati su IP protette da copyright. Tutte le modifiche stagionali delle mappe e delle isole di Fortnite sono proprietà intellettuale di Epic".

Fatta questa dovuta precisazione, i rappresentanti di Epic spiegano di voler fare un'eccezione per tutti i creatori di contenuti che vorranno ricostruire la mappa di Fortnite Capitolo 1 tramite la Modalità Creativa 2.0 e gli strumenti integrati nel nuovo Unreal Editor di Fortnite: "Vogliamo rivivere insieme a voi le esperienze che abbiamo condiviso nella mappa originale di Fortnite Battaglia Reale Capitolo 1, quindi concediamo in via eccezionale il diritto di sviluppare delle versioni riadattate delle mappe di Fortnite Capitolo 1 (ripetiamo, solo quelle di Capitolo 1). Anche in questo caso, nessun genere di creazione basata su Fortnite Capitolo 1 sarà idonea per la monetizzazione".

Tutti i creatori di contenuti che desiderano pizzicare le corde della nostalgia dei fan di lungo corso di Fortnite, di consequenza, sono autorizzati a ricostruire delle "versioni riadattate" delle ambientazioni che hanno fatto da sfondo alle battaglie free to play di Fortnite Capitolo 1.