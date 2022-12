Fortnite su Unreal Engine 5.1 sembra un altro gioco senza Lumen e Nanite

Dopo aver festeggiato i 25 anni di Gran Turismo con un video sull'evoluzione grafica del Real Driving Simulator di Sony e Polyphony Digital da PSX a PlayStation 5, lo youtuber ElAnalistaDeBits mostra quanto sia importante l'adozione di Lumen e Nanite nella nuova versione di Fortnite su Unreal Engine 5.1.

Il passaggio del battle royale gratuito all'iterazione più avanzata del motore grafico di Epic Games ha dato modo agli sviluppatori americani di elevare il comparto tecnico di Fortnite su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

Servendosi proprio di quest'ultima versione, il noto creatore di contenuti ha testimoniato in video le grandi differenze grafiche rappresentate, appunto, dall'attivazione di Lumen e Nanite in Fortnite Capitolo 4 su Unreal Engine 5.1.

I due middleware più celebri del motore grafico di Epic sfruttano la maggiore potenza di elaborazione e l'architettura più evoluta delle piattaforme di ultima generazione per migliorare sensibilmente il sistema di illuminazione, integrare dei riflessi in tempo reale e renderizzare a schermo delle ambientazioni open world con un numero esponenzialmente più elevato di oggetti (naturali, architettonici e 'logici') ad alta definizione.

Il raffronto confezionato da ElAnalistaDeBits mostra i grandi benefici offerti dall'adozione di Lumen e Nanite in videogiochi che, come Fortnite Capitolo 4, presentano una mappa di enormi dimensioni con un numero pressoché infinito di oggetti distruttibili all'interno di un contesto interattivo in costante mutamento con decine di giocatori in multiplayer.