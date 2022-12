Fortnite in Unreal Engine 5.1: gli scatti comparativi mostrano Lumen e Nanite in azione

Con il lancio di Fortnite: Capitolo 4, il free to play di Epic Games avvia ufficialmente il supporto all'Unreal Engine 5.1, con tanto di introduzione delle tecnologie Lumen e Nanite del motore grafico.

Volte a potenziare il comparto grafico delle produzioni videoludiche grazie ad una migliore resa di poligoni e diffusione della luce, i due strumenti sono ora operativi all'interno del battle royale. Il risultato in termini di resa estetica è davvero notevole, come testimoniato dai primi screenshot comparativi disponibili.

Direttamente in calce a questa news, potete trovare alcune immagini che evidenziano le differenze intercorrenti tra l'ultima versione di Fortnite: Capitolo 3 e il nuovo Fortnite: Capitolo 4. Con l'introduzione delle feature di Unreal Engine 5.1, l'universo di gioco del free to play appare più vivo e variopinto, con un'ambientazione maggiormente ricca e definita. Un primo assaggio di quelli che saranno gli strumenti a disposizione dei futuri videogiochi che sceglieranno di utilizzare l'Unreal Engine 5 come motore grafico.



In attesa di veder debuttare produzioni quali Hellblade II: Senua's Saga o The Witcher Remake - entrambi usufruiranno di Nanite e Lumen - ricordiamo che il nuovo crossover tra Fortnite: Battaglia Reale e The Witcher si appresta a portare Geralt di Rivia all'interno del free to play.