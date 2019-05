Fortnite Unvaulted: esplosione del vulcano distrugge Pinnacoli Pendenti e Corso Commercio

L'evento Unvaulted di Fortnite, collegato al Nexus del varco dimensionale apertosi nel Bunker di Loot Lake, ha provocato l'esplosione del vulcano e la completa distruzione di Pinaccoli Pendenti e Corso Commercio, due delle aree più famose della mappa di Fortnite.

Nel video che potete ammirare in cima alla notizia, uno dei tanti esploratori dell'isola di Fortnite Battaglia Reale che ha partecipato all'evento del Bunker di Loot Lake testimonia il momento dell'esplosione del vulcano e la devastazione causata dai lapilli e dai detriti che hanno colpito gli edifici di Corso Commercio e Pinnacoli Pendenti.

Come fanno notare giustamente i dataminer del collettivo di FireMonkey, inoltre, il fittizio innalzamento delle temperature provocato dall'eruzione del vulcano ha determinato la parziale rottura della calotta di ghiaccio di Picco Polare, rendendola instabile e dando così inevitabilmente adito a una nuova serie di indiscrezioni correlate, questa volta, all'evento ingame a cui molto probabilmente assisteremo tra la fine della Season 8 a tema piratesco e la partenza della Stagione 9.

L'evento del Bunker di Loot Lake, a ogni modo, non è stata accompagnata da alcuna invasione aliena, di conseguenza non sappiamo quali sorprese abbia ancora in serbo per noi il team di Epic Games a prescindere dall'attendibilità delle operazioni di datamining: una di queste sorprese, comunque, è già stata svelata ed è quella rappresentata dal ritorno della Pistola a Tamburo, uno degli oggetti rimossi da Epic e richiesti a gran voce dalla community del battle royale.