Fortnite Unvaulting: nuove immagini sui cambiamenti della mappa provocati dal vulcano

L'evento del Bunker di Loot Lake della sera del 4 maggio non ha permesso solamente agli utenti di Fortnite di votare la reintroduzione della Pistola a Tamburo ma ha provocato una nuova esplosione del vulcano e la distruzione di diverse aree della mappa.

Nelle immagini che trovate in calce alla notizia potete osservare la devastazione causata dai lapilli vulcanici e dalle rocce laviche lanciate sull'isola durante l'eruzione che ha sancito la conclusione dell'ultimo evento ingame di Fortnite.

Le aree maggiormente interessate da questi cambiamenti sono state Corso Commercio e Pinnacoli Pendenti: la maggior parte degli edifici delle due ridenti cittadine della mappa di Fortnite Battaglia Reale sono stati letteralmente rasi al suolo, lasciando al suolo delle macerie fumanti e crateri da impatto inavvicinabili dagli utenti, pena un malus rappresentato, appunto, dal danno in punti salute provocato al proprio alter-ego dal fuoco e dal magma incandescente.

Come hanno potuto scoprire gli esploratori dell'isola che hanno partecipato (non senza problemi) all'evento di Fortnite e assistito all'apertura del varco dimensionale al centro del Bunker di Loot Lake, l'innalzamento delle temperature causato dall'eruzione ha reso instabile il ghiaccio dei quadranti sud-ovest della mappa del battle royale di Epic, determinando delle spaccature nella calotta di Picco Polare. Per rivivere le emozioni dell'ultimo evento Fortnite nell'attesa che gli autori statunitensi illustrino cosa hanno intenzione di fare per la partenza della Stagione 9, su queste pagine trovate il replay cinematografico di Unvaulting realizzato dalla community di Fortnite.