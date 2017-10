Fortnite: l'update 1.8 introduce progressione, personalizzazioni e uno store

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato dell'update dedicato a Halloween per il titolo Epic Games che introduce nuovi nemici e armi a tema, nonché altre novità. Con la, però, arriva anche una decisa ristrutturazione della modalità

Con l'update la modalità PvP di Fortnite cambia notevolmente aspetto, passando da una "ruvidezza" abbastanza marcata, a una decisa razionalizzazione dell'esperienza complessiva.

La patch introduce le funzioni di personalizzazione, che consentono ai giocatori di modificare lo stendardo, lo strumento da raccolta (come il piccone), l'aspetto del personaggio oppure il deltaplano.

Inoltre, l’aggiornamento include i primi, rudimentali elementi del sistema di progressione e mostra come sarà implementato nella versione definitiva della Battle Royale di Fortnite. Infine, il team di sviluppo ha inserito un negozio in game accessibile sin da subito.

Il primo approccio al nuovo sistema di progressione consiste in sfide giornaliere da completare per incrementare il livello e ottenere, ovviamente, premi. Inoltre, i giocatori guadagneranno nuove decorazioni per lo stendardo per ogni avanzamento di livello fino al 49, superato il quale i giocatori inizieranno ad accumulare prestigio.

I giocatori possono ottenere due premi che rimarranno legati all'account semplicemente completando le sfide e avanzando di livello: uno stendardo (livello 10) e un deltaplano (livello 25).



Gli oggetti estetici e la progressione sono due aspetti del gioco che gli sviluppatori promettono di ampliare e migliorare.

Nel negozio degli oggetti si trova già un ampio catalogo di oggetti e personaggi suddivisi tra offerte giornaliere e offerte settimanali:

Strumenti da raccolta

Deltaplani

Personaggi

Chiaramente, avrete bisogno di moneta sonante per procedere all'acquisto.