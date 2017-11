Fortnite: l'update 1.9 è finalmente live, col suo carico di novità

Arriva un altro aggiornamento per la modalitàdi. La patch in questione (laper l'esattezza) presenta alcune importanti per la modalità PvP gratuita del titolo firmato da Epic Games.

Nella patch 1.9 sono inclusi miglioramenti generali all'esperienza di gioco, alla sensibilità del controller e alle prestazioni in Fortnite Battle Royale e Save the World, migliorando la qualità del titolo su tutti i sistemi e introducendo inoltre una nuova serie di Fucili pesanti.

Non solo: è stata introdotta anche la trappola "Piattaforma di lancio" la quale, come recita il nome, lancia i giocatori in aria, consentendo loro di utilizzare nuovamente il deltaplano e coprire grandi distanze (ma anche di essere estremamente visibili).

La piattaforma, inoltre, ha utilizzi illimitati ma, una volta piazzata, non può più essere raccolta. Anche la velocità di movimento ha subito variazioni: ora è ridotta del 20% quando il giocatore usa uno strumento di raccolta.

L'aggiornamento aggiunge la possibilità di costruire dove prima non era consentito (ad esempio su specchi d'acqua poco profondi), oltre a risolvere una miriade di piccoli e grandi bug che affliggevano l'esperienza di gioco.

Per tutti i dettagli dell'aggiornamento riguardante Battle Royale e la modalità PvE Save the World, vi rimandiamo alla patch note completa pubblicata dai ragazzi di Epic.