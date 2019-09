Fortnite: l'update 10.31 escluderà le Zone Fenditure dalle fasi finali delle partite

Con la Stagione X di Fortnite, che funge da celebrazione dei primi due anni del gioco, costellati di successi, Epic Games ha introdotto anche le Zone Fenditura, delle aree che aggiungono un bel po' di pepe alle partite ponendo i giocatori dinanzi a situazioni davvero improbabili.

Basti pensare alle ultime due arrivate con il recente aggiornamento 10.30, ovvero Palme Acquatiche, dove i giocatori che si accovacciano si trasformano in un oggetto casuale, e Boschetto Bisunto, dove piovono Taco dal cielo. Ai giocatori, in ogni caso, non piace affrontare le fasi finali delle partite - le più tese e movimentate - in zone come queste, poiché non fanno altro che aggiungere caos e imprevedibilità.

Epic Games ha preso a cuore il feedback della comunità, e ha annunciato che con l'aggiornamento 10.31 in arrivo la prossima settimana farà in modo di escludere le Zone Fenditura dai cerchi finali della tempesta. La pubblicazione dell'update in questione è prevista, come al solito, tra martedì e giovedì. La data precisa, come al solito, verrà svelata a ridosso del lancio. Cosa ne pensate di questo cambiamento? A proposito della Tempesta, lo sapete che in Cina funziona in maniera completamente differente?