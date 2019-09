Fortnite, update 10.40 in arrivo: modifiche alla mira e nuova modalità Combine

Nonostante sia ancora privo di un data d'uscita, sappiamo che l'aggiornamento 10.40 di Fortnite è dietro l'angolo. In attesa della pubblicazione, che dovrebbe avvenire nella giornata di domani - o al più tardi giovedì - Epic Games ha svelato alcune delle novità più importanti che verranno introdotte.

Ieri, il team americano ci ha parlato del nuovo sistema di matchmaking e dell'introduzione dei BOT. Oggi, invece, ha svelato che verranno introdotti anche degli importanti cambiamenti alla sensibilità dei controller e alla mira assistita, e la modalità Combine. Procediamo con ordine.

Epic Games ci spiega che la sensibilità del controller è stata rimaneggiata, con l'aggiunta di una nuova schermata di opzioni. Ora ci sono 10 pre-impostazioni di sensibilità tra cui scegliere o, in alternativa, una schermata Impostazioni avanzate con strumenti di personalizzazione molto più dettagliati (come potete vedere nella galleria in basso). Per quanto concerne la Mira Assistita, Epic Games ha implementato un nuovo sistema che dovrebbe garantire una risposta dei comandi più coerente, indipendentemente dalla distanza. Questo nuovo sistema applica diverse intensità di assistenza in base alla distanza del bersaglio dal reticolo. La mira assistita, inoltre, ora traccia più bersagli e applica l'assistenza in base a un nuovo algoritmo, aiutando nelle situazioni in cui nuovi nemici possono "rubare" la mira assistita e allontanarla da un bersaglio esistente già puntato. Inoltre, adesso i mirini diventano rossi quando sono puntati verso un bersaglio nemico che si trova entro la portata effettiva.

L'ultima grande novità è rappresentata dalla modalità Combine, dove i giocatori potranno mettere alla prova le proprie abilità. L'obiettivo è quello di raggiungere la fine del percorso il più velocemente possibile, eliminando nel frattempo tutti i bersagli. Il luogo perfetto per testare le nuove opzioni per la sensibilità del controller! La modalità prevede anche delle classifiche online, nelle quali i tempi possono essere ordinati in base al dispositivo di input, che sia tastiera e mouse, controller o touch. Intanto, il buon Ninja si è già detto diffidente nei confronti del nuovo sistema di matchmaking e dei bot.