Fortnite Update 11.20: framerate più stabile grazie alle nuove DirectX 12

Buone notizie per tutti i possessori di schede grafiche di alto livello: l'aggiornamento 11.20 di Fortnite, la cui pubblicazione è prevista nel corso di questa settimana, introdurrà il supporto alle librerie DirectX 12 su PC!

Dopo l'update, i giocatori saranno liberi di scegliere tra le già supportate DX 11 e le nuove DX 12. Utilizzando queste ultime, i possessori di PC con GPU di fascia alta potranno sperimentare un framerate più elevato e più stabile. Il motivo? Secondo Epic Games, perché permettono di gestire meglio le prestazioni grazie alla distribuzione dei processi di rendering su più core.

Grazie alle DX 12, in futuro verranno aggiunte nuove funzionalità di Fortnite: "Permettendo ai giocatori di utilizzare DX12 prima che queste funzionalità vengano introdotte, otterremo informazioni indispensabili per il nostro lavoro di sviluppo e per eliminare eventuali bug", hanno dichiarato gli sviluppatori.

Al momento, non sappiamo quando verrà pubblicato l'aggiornamento 11.20 di Fortnite, ma siamo sicuri che non dovremo attendere molto. Solitamente, gli update vengono resi disponibili tra il martedì e il mercoledì. Il mondo di gioco, intanto, sta di nuovo subendo dei mutamenti, visto che è apparso uno strano filmato nel cinema all'aperto. Che stia per succedere qualcosa in vista della fine della Stagione 1 del Capitolo 2 di Fortnite?